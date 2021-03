Die Reisewarnung für Mallorca wurde aufgehoben (Stand: 12. März 2021, 14.30 Uhr). Der erste Flug von Nürnberg auf die Baleareninsel startet bereits am 19. März 2021. Ab April geht es mehrmals wöchentlich nach Palma de Mallorca.

Viele Reiseveranstalter und Fluggesellschaften gehen mit weiteren attraktiven Sommerzielen an den Start, jeweils verbunden mit?ausgefeilten?Schutz- und?Hygienekonzepten sowie flexiblen Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten. Mit Beginn des Sommerflugplans?(gültig ab 28.?März?2021) sind?ab Nürnberg nach und nach wieder bis zu?40?Ziele nonstop erreichbar: Neben den beliebtesten Urlaubsregionen auch Business-Ziele sowie die wichtigsten europäischen Drehkreuze.

Wer endlich mal wieder Sonne, Strand und Meer erleben will, fliegt mit?Corendon?Airlines, TUIfly,?SunExpress, Eurowings, Ryanair, Vueling und anderen Airlines dorthin, wo?es am schönsten ist.?Im?Nürnberger?Flugplan stehen die spanischen Ziele Alicante, Barcelona sowie die Kanareninseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa sowie die Balearen-Inseln Ibiza und Mallorca. Die Türkei lockt mit den Badeorten Antalya, Dalaman, Izmir, Adana sowie Gazipaza (Alanya). In Italien sind?Lamezia?Terme, Olbia und Palermo erreichbar. Griechenland ist mit Kos, Korfu, Kreta, Rhodos und Thessaloniki vertreten. Viele?der genannten Ziele?sollen bereits zu Pfingsten?angeflogen werden, andere folgen im Sommer.

Endlich wieder die Familie besuchen

Zum Besuch von Freunden und Verwandten hebt?Wizz Air?nach?Skopje in Nordmazedonien sowie Bukarest, Sibiu und Cluj-Napoca in Rumänien?und?Kiew/Kyiv?ab In die Ukrainische Hauptstadt fliegt auch die Airline?SkyUp. Hinzu kommen Ziele in der Türkei wie Istanbul.

Über die Drehkreuze in die Welt

Unter den großen europäischen Metropolen werden?Amsterdam mit KLM, Zürich mit SWISS, Istanbul mit Turkish Airlines, Wien mit Austrian Airlines?und Paris mit Air France angesteuert. Lufthansa und Eurowings verbinden Nürnberg mit den Drehkreuzen Frankfurt und Düsseldorf. Auch Hamburg wird bald wieder an die Noris angebunden.

Zertifiziertes Hygienekonzept

Der Airport Nürnberg bietet ein umfassendes?Schutz-?und Hygienekonzept bereits auf dem Weg zum Flugzeug.?Als erster Flughafen in Deutschland wurde das Hygienekonzept des Flughafens mit dem Prüfsiegel „DEKRA?Trusted?Facility“ zertifiziert. Die Checkliste umfasst über 100 Kriterien.?Bewertet wurden?u.a. die Wegeführung und Informationen für Passagiere, Abstandsregeln, Lüftung in den Passagierbereichen sowie Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen. Einbezogen wurden alle Passagierbereiche mit Check-in, Sicherheitskontrolle, Warteräume, Gates, Gepäckrückgabe und Shops.?Die Hygienemaßnahmen setzen sich an Bord der Flugzeuge fort.?In den Test Centern am Airport werden PCR- und Schnelltests angeboten.

Flughafen Nürnberg