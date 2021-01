Nürnberg präsentiert Passagierzahlen

917.296 Fluggäste nutzten den Albrecht Dürer Airport Nürnberg 2020 für ihre Geschäfts- und Urlaubsreisen oder um ihre Familien sowie Verwandten zu besuchen. Das Minus von 77,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist Folge der pandemiebedingten Einschränkungen, die zeitweise zur kompletten Einstellung des Passagierflugverkehrs geführt hatten. Zuletzt wurden im Jahr 1985 weniger als eine Million Jahrespassagiere am Airport Nürnberg gezählt.

Nach einem vielversprechenden Jahresauftakt mit leichtem Wachstum im Januar und Februar 2020 führte die Corona-Pandemie ab März zu stark rückläufigen Passagierzahlen und kurze Zeit darauf sogar zu einer vollständigen Einstellung des kommerziellen Flugverkehrs bis Mitte Juni 2020. Doch auch während des Shutdowns war der Airport Nürnberg rund um die Uhr für die Menschen und die Wirtschaft der Metropolregion geöffnet, um wichtige Fracht-, Rettungs- und Ambulanzflüge oder die Einreise von rund 5.800 Saisonarbeitskräften zu ermöglichen.

Nach dem ersten Herunterfahren im Frühjahr konnte sich der Flugverkehr im Sommer zunächst ansatzweise erholen, bevor es ab Herbst zu erneuten, massiven Rückgängen kam. Trotz des Angebots an Flügen zu wichtigen Geschäftsreisezielen, Drehkreuz-Anbindungen, Urlaubs- und Städteverbindungen mussten viele Airlines ihr Angebot in Folge nahezu komplett aussetzen. Am stabilsten blieben die Flugangebote zu Reisezielen im sogenannten VFR-Verkehr (Visiting Friends & Relatives) zu Zielen in Osteuropa, dem Balkan und der Türkei. Weitere Ziele, die unter diesen besonderen Umständen am häufigsten frequentiert wurden, waren Amsterdam, Frankfurt und Paris.

Besonders durch die derzeit anlaufende Impfkampagne ergeben sich hoffnungsvolle Vorzeichen für den Sommer 2021: So will neben TUIfly die Touristikfluggesellschaft Corendon Airlines nach derzeitigem Planungsstand ihr Angebot in Nürnberg deutlich ausbauen. Neben den türkischen Zielen Dalaman, Anlanya/Gazipa?a, Adana und Ordu-Giresun will Corendon auch Chania auf Kreta, Ibiza, Lanzarote, Marrakesch und Tel Aviv ansteuern. Weitere Airlines und Reiseveranstalter sind ebenfalls in den Startlöchern und planen Nonstop-Flüge von und nach Nürnberg. Im Linienverkehr halten aktuell die niederländische KLM sowie Turkish Airlines die Verbindungen in ihre Drehkreuze Amsterdam und Istanbul aufrecht, während Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Air France und LOT ihr Angebot ab dem Frühling 2021 wieder aufnehmen wollen. Die Low Cost-Anbieter Ryanair und Wizz Air haben die Planungen für den Sommerflugplan 2021 noch nicht abgeschlossen.

Wie bereits in den Vorjahren werden die wirtschaftlichen Ergebnisse erst im Rahmen der Jahrespressekonferenz voraussichtlich Ende April / Anfang Mai bekanntgeben.