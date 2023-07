Mitteldeutsche Flughäfen präsentieren Passagierzahlen

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 verzeichneten die Mitteldeutschen Flughäfen eine weiter steigende Nachfrage insbesondere nach touristischen Flügen.

An den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle wurden mehr Passagiere gezählt als im Vorjahr. Besonders gefragt sind Flugreisen nach Spanien, in die Türkei sowie nach Ägypten. In Summe zählten die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden 1.254.393 Fluggäste, 39,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022.

Am Flughafen Dresden erhöhte sich die Zahl der Fluggäste von Januar bis Juni 2023 auf 405.527. Das entspricht einer Steigerung von 23,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Am vom Urlaubsreiseverkehr geprägten Flughafen Leipzig/Halle stieg das Passagieraufkommen im gleichen Zeitraum um 48,2 Prozent auf 848.866.

Bezogen auf die Vorpandemiesituation erreichen die Mitteldeutschen Flughäfen im ersten Halbjahr 2023 rund 68 Prozent des Passagieraufkommens von 2019. Ursächlich dafür sind ein noch immer eingeschränktes Angebot und die weiterhin niedrige Nachfrage im innerdeutschen Verkehr. Diese bundesweit zu beobachtende Entwicklung ist Ausdruck eines Trends, der deutlich unter dem europäischen Durchschnitt liegt.