Mitsubishi SpaceJet wird auf Eis gelegt

Der japanische Konzern Mitsubishi Heavy Industries (MHI) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass er sein Regionalflugzeugprojekt SpaceJet aufgegeben hat. Das Programm wurde seit Jahren von Verzögerungen geplagt und ist wegen der Corona Pandemie im Jahr 2020 eingefroren worden. Nun hat sich Mitsubishi dazu entschieden, das ehrgeizige Flugzeugprogramm einzustellen.

Bei dem SpaceJet handelt es sich um ein Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Mitsubishi Aircraft startete mit einer grossen Verspätung am 11. November 2015 mit dem ersten Prototypen Flight Test Aircraft 1 (FTA 1) in das Flugtestprogramm. Mitsubishi wollte zu diesem Zeitpunkt die Lufttüchtigkeit des neuen Jets anfangs 2018 erlangen. Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, hätte Erstkunde All Nippon Airways (ANA) den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können.

Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi war der MRJ das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse, so waren die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich. Es ist nun jedoch schade, dass sich Mitsubishi Aircraft ganz von dem Programm verabschiedet hat.