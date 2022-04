Wizz Air fliegt ab dem Flughafen Friedrichshafen neu in die albanische Hauptstadt Tirana, der Linienflug hebt jeweils am Montag und Freitag in Richtung Albanien ab.

Ab sofort fliegt Wizz Air zweimal wöchentlich (montags und freitags) mit dem Airbus 321 ab Friedrichshafen nach Tirana. Die Hauptstadt Albaniens hat sich in den letzten Jahren nicht nur zu einem Geheimtipp in Sachen Tourismus entwickelt, sondern auch die immer stärker wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Albanien gewinnen zunehmend an Bedeutung.

In zwei Stunden Flugzeit geht es dann vom Bodensee nach Tirana, geflogen wird jeweils montags und freitags um 09:35 Uhr, der Rückflug startet in Albanien um 07:00 Uhr.

„Wir freuen uns sehr über die direkte Flugverbindung in die Heimat. Ich selbst komme gebürtig aus Tirana und ab sofort bin ich in nur zwei Stunden in meiner Heimatstadt.“ so Arben Bakllava, Vorstand des deutsch-albanischen Kulturvereins „ILIRIA“ e. V.

„Die Hauptstadt Albaniens als neue Destination erstmals in das Streckennetz des Bodensee-Airports zu bekommen ist ein toller Erfolg. Tirana bietet spannende Entdeckungen und Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise das Nationalmuseum oder Moscheen mit Fresken aus der osmanischen Zeit. Viele unberührte Gegenden machen den Reiz des Landes aus,“ so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports Friedrichshafen.