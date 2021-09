Wien im Herbst – das verspricht Kultur, Lebensart und am 12. September den 38. Vienna City Marathon. Der weltweit erste große Stadtmarathon seit Pandemieausbruch lockt Tausende Läufer:innen aus der ganzen Welt in die österreichische Hauptstadt. Ab Köln und Dortmund geht es nun nonstop in die Alpenrepublik, da Wizz Air seine Österreich-Flüge wieder aufnimmt. Am 31. August fällt dazu der Startschuss in Dortmund, am 6. September in Köln. Dann geht es wieder drei Mal pro Woche nach Österreich. Die Flüge ab Köln finden montags, mittwochs und freitags statt. In Dortmund stehen sie am Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Flugplan. Unter wizzair.com sind sie buchbar.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Hannover und Bremen.

Wizz Air, die am schnellsten wachsende Low Cost Airline Europas, arbeitet mit einer modernen Flotte von 141 Airbus A320 und A321. Engagierte Mitarbeiter mit hervorragendem Service und sehr niedrige Ticketpreise sorgten dafür, dass sich im letzten Geschäftsjahr (endete am 31.3.2021) 10,2 Millionen Passagiere für Wizz Air entschieden haben. Wizz Air ist an der Londoner Börse notiert und verfügt laut CH-Aviation über eine der jüngsten Flotten der Welt. Die Rating-Agentur www.airlineratings.com kürte Wizz Air kürzlich zu einer der zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt.

Wizz Air, Flughafen Dortmund