„Das Angebot der Wizz Air ist eine sehr gute Ergänzung zu dem bereits bestehenden Angebot der Eurowings, die die Verbindung ab dem 25. März fast täglich bedient“, weiß Guido Miletic, Abteilungsleiter Airport Services und Marketing am Dortmund Airport. „Passagiere haben durch die Streckeneinführung der Wizz Air jetzt auch noch die Chance, spontan in den Osterferien zu verreisen. Bisher waren in diesem Zeitraum fast alle Flüge bereits ausgebucht.“

Mallorca gilt nicht mehr als Risikogebiet. Das bedeutet, dass sich Passagiere nach der Rückkehr nicht mehr testen lassen müssen und die Quarantäne entfällt. Nach wie vor ist es aber so, dass Reisende bei der Einreise nach Mallorca einen aktuellen negativen PCR-Test mit sich führen müssen.