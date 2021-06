Wizz Air fliegt die Stadt an der Schwarzmeerküste dienstags, donnerstags und samstags an. Neben Sofia und Varna ist Burgas die dritte Stadt in Bulgarien, die Reisende direkt ab Dortmund erreichen können. Wizz Air plant in den Sommermonaten knapp 50 Ziele von Dortmund aus anzufliegen.

Burgas ist nicht nur bekannt für seine antiken Siedlungen und mittelalterlichen Bauwerke, sondern auch für seine bedeutenden Naturschutzgebiete. Die viertgrößte Stadt Bulgariens ist von einer malerischen Natur mit vier großen Seen umgeben. Auch ein erholsamer Badeurlaub ist in Burgas problemlos möglich.