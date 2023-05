Mit United Airlines von Zürich nach San Francisco

Seit vergangenem Wochenende sind die Schweiz und der „Golden State“ Kalifornien wieder etwas näher zusammengerückt. Der erste Abflug der Saison 2023 vom Flughafen Zürich erfolgte am 6. Mai 2023. Bis Ende Oktober startet jetzt täglich United-Flug UA 45 jeweils um 13:35 Uhr und erreicht die Millionenmetropole am Pazifik nach zwölf Stunden Flugzeit um 16:35 Uhr. Auf dem Rückflug erfolgt der Start von UA 44 um 14:15 Uhr und landet am nächsten Vormittag um 10:20 Uhr in Zürich. Geflogen wird jeweils mit einer Boeing B777.

Mit dem saisonalen Flug von Zürich nach San Francisco erweitert United Airlines das bereits umfangreiche Flugangebot ab der Schweiz auf bis zu sechs Flüge pro Tag bzw. 42 Flüge pro Woche. Zu dem Angebot gehören die täglichen Verbindungen von Zürich nach Chicago, New York/Newark und Washington, D.C. sowie die täglichen Flüge von Genf nach New York/Newark und Washington, D.C.