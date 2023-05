Mit TUI ab Paderborn Lippstadt nach Mallorca

TUI fliegt seit vergangenem Mittwoch jeweils am Mittwoch, Freitag und Sonntag vom Flughafen Paderborn Lippstadt nach Palma auf Mallorca.

Der Start ist geglückt: Mit einem Flug nach Palma de Mallorca hat TUI am Mittwoch, den 17. Mai 2023, seinen Sommer-Flugplan vom Flughafen Paderborn/Lippstadt aufgenommen. Während der kommenden Monate fliegt der große europäische Reiseveranstalter sieben Ziele in drei Ländern vom Heimathafen an. Wie im vergangenen Jahr, bedient eine Freebird-Maschine vom Typ Airbus A320 mit 180 Sitzplätze die sonnigen Urlaubsziele.

In den nächsten Tagen geht es Schlag auf Schlag. TUI startet von Paderborn/Lippstadt am 18. Mai die Verbindung nach Heraklion/Kreta (montags, dienstags, donnerstags und samstags), Rhodos (sonntags, ab 27. Juni zusätzlich dienstags) und Kos (montags und donnerstags) folgen am 28. und 29. Mai. Im Juni steht dann der Auftakt für die Destinationen Burgas/Bulgarien (21. Juni, mittwochs), Fuerteventura (23. Juni, freitags) und Gran Canaria (24. Juni, samstags) auf dem Flugplan.

"Wir freuen uns sehr auf den Sommer 2023, der für unseren Flughafen die wichtigsten Monate im Jahr beinhaltet. Dabei ist unser Partner TUI, mit dem uns eine lange und vertrauensvolle Beziehung verbindet, ein bedeutender Faktor. Die Maschinen sind sehr gut gebucht, was für das aktuelle Angebot am Heimathafen spricht. Die Menschen in unserer Region freuen sich auf unbeschwerten Urlaub unter südlicher Sonne", betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.