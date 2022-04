Die Strecke wird jeden Freitag und Sonntag bedient und ermo?gliche Kurzurlaube und gleichzeitig eine Anbindung des Su?dtirols u?ber den wichtigen Flughafen Zu?rich mit der Welt und umgekehrt, teilt SkyAlps mit.

„Ich bin stolz und ich freue mich, dass wir ab dem 1. Juli vom Flughafen Zu?rich aus einen Direktflug nach Bozen anbieten werden und somit die Anreisezeit um gut 80 Prozent verku?rzen“, sagt Josef Gostner, Pra?sident von Sky Alps. „Wir wissen auch, dass rund 3000 Su?dtiroler, die in Zu?rich arbeiten und leben, bereits lange auf diese Mo?glichkeit gewartet haben und mit den gewa?hlten Abflugzeiten die Mo?glichkeit haben, o?fters in die Heimat zuru?ckzukehren und letztendlich mehr Zeit mit Familien und Freunden zu verbringen,“ so Gostner weiter.

SkyAlps hat fu?r die Ga?ste gemeinsam mit dem Konsortium Su?dtirol Wein 25 besondere Produzenten ausgewa?hlt, welche an Bord der Maschinen u?ber das Jahr besondere Tropfen vorstellen werden. Die Weinkarte wird jeden Monat gewechselt. 28 erlesene Weine werden somit u?ber die Sommermonate im Ticketpreis enthalten sein und ko?nnen auf rund 7500 Metern verkostet werden. Zudem gibt es viele weitere Su?dtiroler Qualita?tsprodukte von ausgewa?hlten Partnern an Bord.

„Unser Flugzeugtyp verbraucht rund 40 Prozent weniger Treibstoff als der durchschnittliche Verbrauch der europa?ischen Luftfahrt und ist besonders auf ku?rzeren Strecken a?ußerst effizient. Mit 2,3 Liter pro Passagier pro 100 zuru?ckgelegten Kilometern erreicht unsere Dash 8 Q400 rund 35 Prozent CO2-Emissionseinsparung zu herko?mmlichen Jets. Zudem ist es das erste Flugzeug mit Propellerantrieb, das die strengen ICAO- La?rmstandards erfu?llt“, erkla?rt der Pra?sident von SkyAlps. pd

Flugplan Freitag:

BN1980 Bozen – Zu?rich 14:20 – 15:35

BN1981 Zu?rich – Bozen 16:20 – 17:35

Flugplan Sonntag:

BN1980 Bozen – Zu?rich 19:35 – 20:40

BN1981 Zu?rich – Bozen 21:10 – 22:25