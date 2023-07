Mit Ryanair von Bremen nach Lanzarote

Ab dem 31. Oktober 2023 wird Ryanair vom Flughafen Bremen aus zweimal in der Woche auf die kanarische Insel Lanzarote fliegen.

Vulkanische Landschaften, wunderschöne Strände mit weißem oder goldenem Sand und kristallklares, türkisfarbenes Wasser: auf Lanzarote ist Erholung garantiert. Und die gute Nachricht: Ab dem 31. Oktober 2023 fliegt Ryanair dienstags und samstags von Bremen auf die kanarische Insel. Die Tickets sind bereits buchbar. „Wir freuen uns sehr, dass Ryanair im Winter die Strecke von Bremen auf die Kanareninsel Lanzarote mit in ihr Programm nimmt. Die Inseln im Atlantik bieten allen Sonne- und Erholungssuchenden im Winter hervorragendes Wetter und eine traumhafte landschaftliche Kulisse“, sagt Flughafen Bremen-Chef Dr. Marc Cezanne.

Die Zeit scheint auf Lanzarote einfach stehengeblieben zu sein: Die unverwechselbaren schwarz-roten Farben der Vulkanlandschaft, die im Kontrast zum tiefblauen Meer stehen. Die Dörfer bestehen oft aus kleinen weißen Häusern, was den charakteristischen Eindruck von Lanzarote noch verstärkt. Mehr als 100 Vulkane gibt es auf der Insel. Beeindruckend ist der Timanfaya Nationalpark: hier alleine sind 25 Krater zu sehen. Wer sportlich aktiv ist, wird Lanzarote lieben. Hier kann man Tauchen, Windsurfen, Wandern, Golfen oder Kitesurfen. Geprägt wurde die Insel maßgeblich vom Künstler César Manrique; auf eine nachhaltige Weise und im Einklang mit der Natur. Er versuchte, die natürliche Umgebung der Insel zu erhalten, indem er Bauten schuf, die die Natur achten und eins mit ihr werden. Auf Lanzarote gehen Tourismus, Kunst und Natur Hand in Hand. Die Insel ist außerdem ein Biosphärenreservat auf der man lebendige Touristenzentren findet, aber auch ruhige und urige Dörfer. Es gibt Bungalowanlagen genauso wie große Hotels an der Küste und im Landesinneren laden Landgasthöfe oder Boutique-Hotels zum Entspannen ein.