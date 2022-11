Mit Qatar von Düsseldorf nach Doha

Der Flughafen Düsseldorf hat eine neue Verbindung in den Nahen Osten, Qatar Airways nimmt die Strecke von Düsseldorf nach Doha auf.

Der Flughafen Düsseldorf hat am Mittag vom 15.11.2022 den ersten Qatar Airways-Flug aus Doha in Empfang genommen. Mit an Bord: Eric Odone, Vice President Sales Europe und Ronny de Lange, Regional Manager Central Europe. Die Boeing 787 Dreamliner wurde mit einer traditionellen Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr begrüßt. Ab sofort verbindet die hochkarätige Fünf-Sterne-Fluggesellschaft NRWs Landeshauptstadt täglich mit der Emirat-Metropole Doha.

Dank recht kurzer Umstiegszeiten bietet die neue Route hervorragende Anschlussmöglichkeiten Richtung Süden und Osten. Beliebte Fernziele wie Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok, Hongkong, Tokio, Kapstadt oder Melbourne sind über Doha mit Transitzeiten von rund drei Stunden erreichbar.

„Seit heute ist der Düsseldorfer Airport um eine tolle Langstreckenverbindung reicher“, erklärt Thomas Schnalke, Vorsitzender der Flughafengeschäftsführung. „Qatar Airways zählt zu den renommiertesten Fluggesellschaften weltweit. Ihre Entscheidung, Düsseldorf in ihr Streckenportfolio aufzunehmen, ist eine Bestätigung für unseren Standort. Sowohl für Geschäftsreisende, als auch für Urlauber ist die neue Route ein Gewinn. Wir freuen uns auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Tägliche Flugverbindung von Qatar Airways nach Düsseldorf

QR085, Doha (DOH) – Düsseldorf (DUS), Abflug 08:25, Ankunft 13:05, Flugzeit: 6:45

QR086, Düsseldorf (DUS) – Doha (DOH), Abflug 15:05, Ankunft 23:00, Flugzeit: 5:55