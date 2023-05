Mit PLAY von Hamburg nach Island

Ab Hamburg Airport ins Land der magischen Naturphänomene: Die junge Fluggesellschaft PLAY aus Island hebt ab dieser Woche dreimal wöchentlich ab Hamburg in Richtung Flughafen Keflavík nahe Reykjavík ab. Neben Naturliebhabern profitieren davon auch Amerika-Reisende: Mit Lage zwischen Hamburg und Nordamerika eignet sich Reykjavík ideal zum Umsteigen. Das eigentliche Endziel kann schnell und ohne große Umwege erreicht werden. Dabei bietet PLAY Flüge nach New York, Boston, Washington DC, Baltimore und Toronto in Kanada.

„Mit PLAY startet eine neue Fluggesellschaft bei uns am Standort, die das Hamburger Streckennetz in zweierlei Hinsicht bereichert: Mit der Direktverbindung nach Reykjavík ist der beliebte nordische Inselstaat Island noch komfortabler erreichbar. Zudem dient der Hauptstadtflughafen Keflavík der Airline als Drehkreuz nach Nordamerika. Das schafft zu gleich fünf Zielen eine gute Anbindung, wovon Privat- und Geschäftsreisende gleichermaßen profitieren“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Ich freue mich besonders, dass wir mit PLAY einen Partner haben, der in seiner Flugzeugflotte ausschließlich die modernsten Airbus Neo-Modelle betreibt. Im Rahmen unserer Klimaschutzstrategie fördern wir den Einsatz solcher besonders geräusch- und emissionsarmen Flugzeugtypen.“

„PLAY verbindet Island ab heute mit der weltoffenen Hansestadt und dem dazugehörigen großen Einzugsgebiet. Damit eröffnen wir Passagieren neue Reisemöglichkeiten – auch mit kleinem Budget“, erklärt Birgir Jónsson, CEO von PLAY. „Als zweitgrößte Stadt Deutschlands mit einer überdurchschnittlich hohen Kaufkraft passt die Metropole perfekt in unser kontinuierlich wachsendes Streckennetz. Wir freuen uns über die neue Partnerschaft und darauf, unseren norddeutschen Gästen ein erstklassiges Reiseerlebnis zu bieten.“

Die isländische Fluggesellschaft PLAY wurde während der Pandemie gegründet. Seit Ende Juni 2021 bietet sie unter anderem ganzjährig Flüge von Berlin nach Island an. Jetzt folgt der Erstflug mit einem Airbus320 neo ab Hamburg. Ab Juni gehört auch eine Verbindung von und nach Düsseldorf zum internationalen Flugplan. Die Flüge nach Reykjavík – und von dort weiter in den Westen Amerikas – starten ab Hamburg jeweils dienstags, donnerstags und samstags. Flexible Reisezeiten, ein optimierter Service und zusätzlich buchbare Serviceleistungen stützen diese Mission. Dabei stehen die Grundpfeiler Sicherheit, Pünktlichkeit, Einfachheit und Zufriedenheit stets im Fokus der Airline. Ziel der Fluggesellschaft ist es, ihren Gästen auch in der aktuellen Zeit Zugang zu fairen Preisen zu bieten.

Flughafen Hamburg