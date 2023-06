Mit PLAY von Düsseldorf nach Island

Von Düsseldorf in das Land der magischen Naturwunder. Seit dem 8. Juni 2023 hebt die isländische Airline PLAY dreimal wöchentlich von Düsseldorf in Richtung Keflavík ab.

Mit dieser Streckennetzerweiterung können Reiselustige aus Nordrhein-Westfalen aber nicht nur die einzigartige Hauptstadt der Vulkaninsel entdecken, sondern auch New York, Boston, Washington DC, Baltimore und Toronto in Kanada von der Reisewunschliste abhaken. Unter dem Motto „Pay less, PLAY more“ bietet die isländische Fluggesellschaft solche Fernreisen auch für ein kleines Budget an.

Die Low-Cost-Airline, die während der Pandemie gegründet wurde, ist kurz vor dem zweijährigen Jubiläum auf Expansionskurs: Seit Ende Juni 2021 fliegt PLAY ganzjährig von Berlin nach Island. In einem Airbus 320 neo folgte Mitte Mai der Erstflug ab Hamburg, seit letzter Woche gehört auch die regelmäßige Verbindung jeweils dienstags, donnerstags und samstags von und nach Düsseldorf zum internationalen Flugplan. PLAY ist unterwegs mit der jüngsten Airline-Flotte Europas und setzt die Grundpfeiler Sicherheit, Pünktlichkeit, Einfachheit und Zufriedenheit stets in den Fokus. Unter diesen Voraussetzungen bietet die Fluggesellschaft ihren Gästen auch in preissensitiven Zeiten Zugang zu fairen Tarifen: Bereits ab 200 Euro können Flüge ab Düsseldorf in den Norden Amerikas gebucht werden.

„Düsseldorf ist nicht nur ein internationales Wirtschaftszentrum, sondern auch das Zuhause von rund 13,5 Millionen Menschen im erweiterten Umkreis von 50 Kilometern. Mit PLAY verbinden wir die Rheinmetropole samt dem großen Einzugsgebiet mit Island und Nordamerika – maximal unkompliziert“, bekräftigt PLAY CEO Birgir Jonsson. „Der Düsseldorfer Flughafen ist der viertgrößte Flughafen in Deutschland. Somit ist er eine perfekte Ergänzung in unserem Streckennetz, welches kontinuierlich wächst. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft und darauf, unseren Gästen die Gelegenheit für Reiseerlebnisse unter unserem Motto ‚pay less, PLAY more‘ zu bieten.“

„Mit PLAY begrüßen wir einen spannenden neuen Partner, der unseren Flugplan bereichert. Urlaubern und Geschäftsreisenden bieten sich nun zusätzliche Optionen zum Trendziel Island und von dort zu fünf Städten in Nordamerika. Erfreulich und ganz im Sinne unserer Nachhaltigkeitsinitiativen ist dabei der Einsatz des modernen Airbus neo. Wir heißen PLAY herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, so Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.