Ab dem 16. September bietet Lufthansa gemeinsam mit Singapore Airlines Flüge an, die bei Reiseantritt in Deutschland eine quarantänefreie Einreise nach Singapur ermöglichen.

Die Einreise nach Singapur für vollständig geimpfte Reisende aus Deutschland ist ab dem 8. September wieder möglich. Eine bislang verordnete Quarantäne bei Ankunft in Singapur entfällt damit ab diesem Zeitpunkt. Deutschland ist das erste Land, mit dem die Millionenmetropole in Südostasien ein entsprechendes Abkommen vereinbart hat.

Die Befreiung von der Quarantänepflicht gilt für ausgewählte Flüge, sogenannte Vaccinated Travel Lane (VTL) Flights. Lufthansa und Singapore Airlines werden ab 16. September gemeinsam täglich einen dieser VTL-Flüge anbieten, entweder ab Frankfurt oder München. Buchungen sind ab sofort möglich. Zusätzlich können sich Kunden ab dem 1. September auf einer Website der Singapur-Regierung für die VTL-Flüge registrieren lassen.

„Die Öffnung Singapurs ermöglicht nicht nur, dass Menschen wieder Familie und Freunde besuchen oder Geschäftspartner treffen können, sondern kann darüber hinaus auch Signalwirkung für andere Staaten in der Region haben“, sagt Elise Becker, Lufthansa Vertriebschefin für Asien. „Es ist wichtiger denn je, dass Länder gemeinsamen Lösungen erarbeiten, um auch internationale Flugreisen wieder zu ermöglichen. Airlines wie Lufthansa und Singapore Airlines leisten einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung.“

Seit der Ankündigung der singapurischen Regierung hat sich die Nachfrage für Flüge zwischen Deutschland und Singapur verdreifacht.

Folgende Kriterien berechtigen Reisende zu einem VTL-Flug nach Singapur:

Eine in Deutschland oder Singapur durchgeführte, vollständige Impfung mit Pfizer-BioNTech/Comirnaty-, Moderna- oder einem anderem WHO EUL Vakzin.

Aufenthalt in Deutschland und/oder Singapur mindestens an 21 aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Abflug nach Singapur. VTL-Reisende müssen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Durchführung eines Covid-19-PCR-Tests (negatives Testergebnis erforderlich) innerhalb von 48 Stunden vor dem Abflug und eines PCR-Tests bei Ankunft in Singapur. Bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses halten sich Reisende in ihrem angegebenen Hotel beziehungsweise in ihrer Unterkunft in Singapur auf. Je nach Reisedauer kommen maximal zwei weitere PCR-Tests in Singapur hinzu.

Flugbuchung auf einem designierten VTL-Flug.

Weitere Informationen zur quarantänefreien Einreise nach Singapur und den angebotenen VTL-Flügen sind unter www.lufthansa.com/de/de/de-sg-vtl verfügbar.