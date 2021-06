Lufthansa stärkt das Premium Drehkreuz München und reaktiviert fünf Airbus A340-600 mit First Class Angebot, ab Spätsommer 2023 kommt der Airbus A350 mit First Class nach München.

München ist seit Jahren Europas einziges 5-Sterne-Drehkreuz und unter den Lufthansa Passagieren als Premium Hub besonders beliebt. Jetzt stärkt Lufthansa ihren Premiumstandort und bietet künftig auf ausgewählten Strecken wieder eine First Class an. Lufthansa reaktiviert dazu vorübergehend fünf Airbus A340-600 mit vier Reiseklassen, darunter eine First Class mit acht Sitzen. Das Langstreckenflugzeug wird ab Sommer 2022 von München aus vor allem Ziele in Nordamerika und Asien anfliegen. Damit reagiert Lufthansa auf die wachsende Premium-Nachfrage – nicht nur im Geschäfts- sondern auch im Privatreisebereich.

Im Spätsommer 2023 wird dann der erste Airbus A350 mit einer First Class ab München starten und das Premiumangebot ergänzen.

Vor Beginn der Pandemie bestand die Lufthansa Airbus A340-600 Flotte aus 17 Flugzeugen, von denen aktuell zwölf veräußert werden. Weitere fünf Flugzeuge, die nicht zum Verkauf stehen, werden nun vorübergehend reaktiviert und zu einem späteren Zeitpunkt veräußert.

Lufthansa investiert weiter in die Modernisierung der Flotte. Erst im Mai hat der Konzern zehn weitere hochmoderne Langstreckenflugzeuge gekauft, von denen die ersten bereits im Winter fliegen werden. Allein im laufenden Jahr erhält Lufthansa durchschnittlich jeden Monat ein neues, treibstoffeffizientes Airbus-Flugzeug der A320neo-Familie für die Kurz- und Mittelstrecke. Die Auslieferung von weiteren 107 Airbus-Flugzeugen der A320neo-Familie ist bis 2027 geplant.

Lufthansa