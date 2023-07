Mit LOT von Warschau nach Rom

LOT Polish Airlines erweitert das Netzwerk und bindet den Flughafen Rom Fiumicino an das globale Drehkreuz am Chopin-Flughafen Warschau an.

Das Star Alliance Mitglied LOT Polish Airlines nimmt die neue Verbindung zwischen Warschau und Rom am 30. Oktober 2023 auf und bedient sie täglich. Die Flüge von Warschau nach Rom starten jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag um 7:15 Uhr und erreichen ihr Ziel um 9:25 Uhr. Mittwochs, freitags und sonntags ist die Abflugzeit in Warschau um 16:30 Uhr mit Landung in Fiumicino um 18:40 Uhr. Die Abflugzeit in Rom lautet montags um 10:25 Uhr (Ankunft in Warschau um 12:45 Uhr) sowie an allen anderen Wochentagen abends um 19:40 Uhr mit Landung in Warschau um 22 Uhr. Alle diese Flüge führt LOT Polish Airlines mit modernen, besonders treibstoffeffizienten Flugzeugen vom Typ Boeing 737MAX8 durch.

LOT Polish Airlines bedient die neue Strecke ergänzend zu dem bereits bestehenden Service zwischen dem neuen Flughafen Warschau-Radom und Rom Fiumicino. Diese Flüge hat LOT Polish Airlines im vergangenen April aufgenommen und wird sie auch in der Wintersaison 2023/2024 fortsetzen.

„Als polnische Fluggesellschaft pflegen wir enge Beziehungen zur Wirtschaft unseres Landes. Zugleich zählt Italien zu den wichtigsten Handelspartnern Polens. Ich bin daher fest davon überzeugt, dass eine bessere Flugverbindung zwischen den beiden Hauptstädten auch die Handelsbeziehungen zwischen beiden Staaten zusätzlich fördern wird. Darüber hinaus gehört Rom zu den populärsten Städtereisezielen polnischer Touristen“, so Micha? Fijo?, President von LOT Polish Airlines.