Der Flughafen Hamburg freut sich über einen neuen Linienflug, ITA Airways kündigt tägliche Strecke von Hamburg nach Mailand Linate an.

Zum Start des Sommerflugplans 2022 nimmt ITA Airways erstmals den Liniendienst ab Hamburg Airport auf: Ab dem 27. März 2022 verbindet der Alitalia-Nachfolger die Hansestadt täglich mit Mailand-Linate. Der zweitgrößte Verkehrsflughafen Mailands überzeugt durch seine stadtnahe Lage, von der besonders Business-Reisende profitieren. Das Mailänder Stadtzentrum liegt nur rund 8 Kilometer vom Flughafen entfernt.

„Hamburg Airport heißt ITA Airways ganz herzlich willkommen. Über den Stadtflughafen Mailand-Linate gelangen unsere Passagiere schnell und komfortabel in das Mailänder Zentrum, vor allem Geschäftsreisende schätzen die gute Lage“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Tägliche Flüge ins Mailänder Zentrum

Die ITA Airways-Flüge starten täglich jeweils um 12:20 Uhr in Mailand-Linate und landen nach knapp zwei Stunden um 14:00 in Hamburg. Ab Hamburg startet die Verbindung um 14:50 Uhr, mit einer Landung um 16:30 Uhr in Mailand-Linate. Die Strecke wird mit Airbus-Maschinen der Typen A319 und A320 bedient.