Mit Eurowings von Salzburg nach Ibiza

Am 9. Juni 2023 hob Eurowings erstmalig diesen Sommer von Salzburg nach Ibiza ab und brachte zahlreiche Urlaubshungrige auf die beliebte Baleareninsel.

Für ein verlängertes Wochenende oder doch für einen ausgedehnteren Aufenthalt nach Ibiza – mit den 2x wöchentlichen Flügen der Lufthansa-Tochter (jeweils Freitag & Montag) ist beides eine Option. Pulsierendes Nachtleben, tolle Strände, beschauliche und ursprüngliche Dörfer, Yogazentren und ruhige Sandbuchten – dafür ist die lebendige Insel bekannt. Neben Möglichkeiten zu wandern, Rad zu fahren oder die zahlreichen Wassersportarten auszuprobieren, laden vor allem die vielen Bars, Diskotheken und Lounges ein, den Urlaub entspannt oder ausschweifend zu genießen.

Eine weitere Neuerung im Flugprogramm des Salzburger Flughafens ist die Verbindung nach Thessaloniki und damit auch auf die Halbinsel Chalkidiki (immer Samstag). So wird das bunte Angebot an griechischen Inseln (Karpathos, Korfu, Kos, Kreta, Rhodos und Zakynthos) um eine Destination auf dem Festland erweitert. Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands und das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Region Makedonien. Die drei Landzungen von Chalkidiki stehen hingegen für endlos weiße Sandstrände, malerische Buchten, hohe Felsenklippen und waldreiche Berge – von Entspannungs- bis Aktivurlaub ist alles möglich.

Neben diesen beiden Neuerungen garantieren auch die schon bestehenden Ziele nach Sardinien, Kalabrien, Zypern oder Palma de Mallorca Sonne, Strand und Meer. Wer lieber Städte erkunden will, kann das mit Eurowings ebenso machen: Hamburg, Berlin oder Köln sind auch im Sommer eine Reise wert.

Doch nicht nur der Sommer lockt mit wunderbaren Urlaubszielen, auch der Herbst lässt für Reisefreudige kaum Wünsche offen. Viele Flugverbindungen gehen in die Verlängerung: So werden etwa Flüge nach Kreta, Rhodos, Sardinien und Zypern bis Anfang November angeboten. Auch auf der beliebten Baleareninsel Mallorca können Sonnenhungrige den Sommer verlängern.Zudem stehen ab Oktober wieder zwei begehrte Ziele auf den Kanaren am Programm: Las Palmas und Teneriffa. Nach Ägypten (Hurghada) geht es mit Eurowings ganzjährig und diesen Winter sogar noch öfter (4x wöchentlich).

