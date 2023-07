Mit Eurowings auf die Lofoten

Ab Sommer 2024 nimmt Eurowings Discover zwei wöchentliche Nonstop-Flüge zwischen Frankfurt und dem Flughafen Harstad Narvik in Evenes auf den Lofoten in den Flugplan auf.

Die Gemeinde ist im Norden Norwegens gelegen und idealer Ausgangspunkt für eine Reise auf die Lofoten. Die norwegische Inselgruppe, die sich über rund 1300 km² und 80 Inseln erstreckt, gilt als Sehnsuchtsziel im Nordmeer und ist besonders bei Reisenden aus Deutschland beliebt.

Mit Evenes erweitert der Lufthansa Group Ferienflieger seinen Linienflugplan erstmalig um eine Destination im Norden und reagiert damit auf die große Nachfrage von Reiseveranstaltern und Endkunden nach Direktverbindungen in diese Region. Bisher ist die entlegene Inselgruppe von Deutschland nur per Umsteigeverbindung erreichbar.

Zwischen dem 16. Mai und dem 8. September 2024 verbindet Eurowings Discover Frankfurt jeweils donnerstags und sonntags in rund drei Stunden Flugzeit mit Evenes. Der Airbus A320 mit bis zu 180 Sitzplätzen startet vormittags in Frankfurt und tritt am frühen Nachmittag in Evenes den Rückflug an. Die Verkehrszeiten sind auf die Zubringerflüge der Lufthansa abgestimmt, sodass Reisende aus ganz Deutschland und Europa von der neuen Direktverbindung profitieren. Auch vor Ort in Evenes stellt sich der Bus- und Fährverkehr auf die Flugzeiten von Eurowings Discover ein, um die Gäste auf die Inseln zu bringen.

Trotz der Lage im hohen Norden können sich Reisende im Sommer auf milde Temperaturen freuen. Die Inselgruppe ist zwischen 100 bis 300 km nördlich des Polarkreises im Atlantik gelegen und für ihre vielseitige und unberührte Landschaft bekannt.

Die Flüge sind ab sofort auf eurowings-discover.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.