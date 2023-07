Mit Etihad A380 wieder nach London

Die Corona Krise ist in der Luftfahrbranche überwunden, die Nachfrage hat sich mit der Aufhebung der pandemiebedingten Reiseeinschränkungen stark erholt, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass Etihad Airways die Reaktivierung ihrer Airbus A380 Flotte bekanntgibt. Etihad Airways wird ab Sommer 2023 wieder alle vier Airbus A380 ins Streckennetz aufnehmen, der erste A380 Flug zwischen Abu Dhabi und London Heathrow hat am 25. Juli 2023 stattgefunden.