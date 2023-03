Mit Emirates A380 nach Bali

Der Airbus A380 zwischen dem Emirates Drehkreuz Dubai und Denpasar International Airport ersetzt auf dem Flug EK368 eine zweimotorige Boeing 777-300ER. Emirates Flug EK368 startet jeweils um 03:25 Uhr Lokalzeit in Dubai und landet um 16:35 Uhr Lokalzeit auf Bali. Der Rückflug EK369 startet um 19:40 Uhr in Bali und kommt um 00:45 Uhr Ortszeit in Dubai an.

In einem Zweiklassenflugzeug des Typs A380 von Emirates stehen den Passagieren 58 Liegesitze in der Business Class und 557 großzügig angeordnete Sitze in der Economy Class zur Verfügung. Kunden, die von und nach Bali reisen, können sich auf die geräumigen und komfortablen Kabinen von Emirates freuen, auf Produkte, die den Reisenden die besten Erlebnisse am Himmel bieten, wie die Onboard Lounge, sowie auf die regionale Küche, einschließlich einer Reihe indonesischer Gerichte. ice, das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem von Emirates bietet mehr als 5.000 Kanäle für On-Demand-Unterhaltung mit einer großen Auswahl an indonesischen Inhalten.

Emirates bietet seit 2015 eine tägliche Nonstop-Verbindung von Dubai nach Bali an, zusätzlich zu den Linienflügen nach Jakarta, die 1992 aufgenommen wurden. Die Fluggesellschaft hat bisher mehr als 49.000 Flüge durchgeführt und über 9 Millionen Passagiere zwischen Indonesien und Dubai befördert. Emirates bedient Indonesien derzeit mit 28 wöchentlichen Flügen sowohl nach Bali als auch nach Jakarta und bietet durch Partnerschaftsabkommen mit Garuda Indonesia und Batik Air zusätzliche Verbindungen zu 29 weiteren inländischen Städten über die beiden Gateways an.