Egyptair bringt Passagiere in diesem Sommer nach vier Flugstunden von Düsseldorf in die größte Metropole am Nil und lässt in dieser schwierigen Zeit Entdeckerträume wieder aufleben.

Ab dem 2. Juli 2021 wird Egyptair wieder von Düsseldorf dreimal die Woche Kairo anfliegen. Dienstags, freitags und sonntags wird Egyptair die Strecke Düsseldorf – Kairo bedienen. Die moderne Boeing 737-800 mit Business und Economy Class wird jeweils um 14:15 Uhr in Düsseldorf landen und sich dann um 15:15 Uhr zurück auf den Weg zum Cairo International Airport machen.

Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf: „Gerade weil uns die Pandemie noch im Griff hat, freuen wir uns jetzt umso mehr über die Wiederaufnahme dieser wichtigen Nonstop-Verbindung. Dank Egyptair können die Menschen unserer Region ihre Reisepläne im Sommer wahr werden lassen. Mit der ägyptischen Fluggesellschaft begrüßen wir einen verlässlichen Partner, der sich in Düsseldorf bereits bestens auskennt.“ Die Historie der Verbindung zwischen Egyptair und dem Düsseldorfer Airport geht zurück bis ins Jahr 1984.

Ägypten hat weitaus mehr zu bieten als Pyramiden, Nil-Kreuzfahrten und traumhafte Strände: Besonders attraktiv ist die neue Verbindung daher nicht nur für Touristen, sondern auch für Geschäftsreisende und die größte ägyptische Community in Deutschland – mehr als 8.300 Ägypter leben in Nordrhein-Westfalen und können ab Juli von Düsseldorf aus bequem in ihre Heimat fliegen.

Kairo ist der zweitgrößte Airport Afrikas und das Drehkreuz von Egyptair: Von der ägyptischen Hauptstadt aus können die Passagiere attraktive Weiterflugmöglichkeiten nach Afrika sowie in den Nahen und Fernen Osten nutzen, beispielsweise in die Metropolen Addis Abeba, Amman, Asmara, Bangkok, Beirut, Khartum, Nairobi oder Riad.

Egyptair ist die staatliche ägyptische Fluggesellschaft und blickt auf eine fast neunzigjährige Geschichte zurück. Seit 2008 ist sie Mitglied des Luftfahrtbündnisses Star Alliance, so dass die Passagiere auch von dem Miles und More-Programm der Lufthansa profitieren können.

Flughafen Düsseldorf