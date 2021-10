Der Erstfluglug startete am Freitag um 22:30 Uhr in Zürich und landete am Samstagmorgen um 07:40 Uhr in Kilimandscharo. An Bord waren 270 Passagiere, 160 stiegen in Kilimandscharo aus und 110 blieben an Bord, um weiter nach Sansibar zu fliegen. Bei dem Flug handelt es sich um einen Dreieckflug von Zürich über Kilimandscharo nach Sansibar, nach seiner Ankunft in Sansibar fliegt die Maschine wieder zurück nach Zürich. Der neue Flug zu den beiden Destinationen in Tansania wird bis Ende März 2022 jeweils am Dienstag und Freitag angeboten. Die beiden Ferienziele sind hervorragend kombinierbar, um die ganze Vielfalt Tansanias zu erleben.

Kurz zu Tansania

Tansania fasziniert mit seinem Naturreichtum und seiner vielseitigen Tierwelt. Im Serengeti Nationalpark kann man die «Big 5» (Elefant, Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn) hautnah erleben und auf den Kilimandscharo wandern oder am Strand einer tropischen Insel wie dem arabisch beeinflussten Sansibar entspannen. Wer Abwechslung sucht, findet diese garantiert in diesen beiden wunderbaren Destinationen.

Kilimandscharo: Das Wanderparadies

Der Kilimandscharo, das «Dach Afrikas», lockt mit seiner imposanten Schneekrone Naturverliebte aus aller Welt an. Eine Wanderung auf den höchsten Berg Afrikas steht zu Recht auf der Bucket-List vieler Natur- und Trekking-Liebhaber. Das Gebiet rund um den Kilimandscharo ist der ideale Ausgangspunkt, um die unendlichen Steppenlandschaften und den unglaublichen Tierreichtum Tansanias zu entdecken.

Sansibar: Die tropische Schönheit

Die strahlend weiß leuchtenden Strände auf der Gewürzinsel Sansibar versprechen rundum Verwöhnung und viel Erholung. Badeferien, die nach Pfeffer, Nelken und Vanille duften, wo das azurblaue Meer die Füße sanft umspült und die Sinne fliegen lernen. Das ganzjährig warme, kristallklare Wasser und die weißen Pulversandstrände machen Sansibar zum afrikanischen Traumziel, um die Seele baumeln zu lassen.