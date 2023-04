Mit Edelweiss nach Kolumbien

Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss erweitert ihr Langstreckennetz und fliegt ab November 2023 zwei neue Ferienziele in Kolumbien an.

Die beiden neuen Destinationen Bogotá und Cartagena eignen sich ausgezeichnet, um dieses Land der Gegensätze auf einer eindrucksvollen Rundreise zu erkunden. Nebst unglaublich vielen kulturellen Highlights erlebt man karibische Sandstrände, üppige Dschungellandschaften, hohe Berggipfel wie auch pulsierende Metropolen.

Bogotá: Hauptstadt und Ausgangspunkt der meisten Rundreisen

Von Bogotá aus lassen sich neben einer Rundreise auch zahlreiche Tagesausflüge in die nahgelegene Berglandschaft planen. Es ist sehr empfehlenswert, einige Tage der Kolumbien-Ferien in Bogotá selbst zu verbringen und sich dem bunten Treiben der Stadt hinzugeben. Sie hat so einiges zu bieten – von einem breiten Kulturangebot bis hin zu malerischen Parkanlagen und lebendigen Märkten.

Cartagena: Atemberaubende Naturschönheiten und entspannende Traumstrände

Auch im Norden des Landes findet man Schätze wie hohe Küstengebirge, karibische Traumstrände und wunderschöne Nationalpärke. Als Abschluss einer Kolumbien-Rundreise lohnt es sich, ein paar Tage in Cartagena zu entspannen, bevor es von hier aus zurück in die Heimat geht.

Die Flüge nach Kolumbien sind bereits buchbar

Edelweiss fliegt ab 22. November 2023 jeweils am Mittwoch und Sonntag von Zürich nonstop nach Bogotá, weiter nach Cartagena und wieder nonstop nach Zürich. Die Flüge sind ab sofort auf flyedelweiss.com und über alle üblichen Verkaufskanäle buchbar. Das erste Sportgepäck der Kategorie Normal wird gratis transportiert.