Die Route wurde zuletzt im Frühjahr 2020 beflogen. Reisende können dreimal wöchentlich mit einer Boeing B767-300ER von der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens zum nach Passagieraufkommen größten Flughafen der Welt im US-Bundesstaat Georgia fliegen.

Thomas Brandt, Country Sales Manager Germany: “Düsseldorf Airport ist seit 2006 ein wichtiger Standort in unserem weltweiten Streckennetz und wir freuen uns, ab Mai 2023 wieder ab Nordrhein-Westfalen zu fliegen. Mit unseren drei wöchentlichen Atlanta-Flügen ab Düsseldorf bieten wir Urlaubs- und Geschäftsreisenden sowie Fluggästen, die Freunde oder Verwandte besuchen, eine wichtige Verbindung in die USA sowie eine nahtlose Konnektivität zu allen wichtigen Zielen in Nord- und Südamerika. Mit unseren Frachtkapazitäten auf jedem Flug zwischen Nordrhein-Westfalen und den USA unterstützen wir zudem deutsche Unternehmen jeder Art und Größe.“

Die für Wirtschaft und Tourismus gleichermaßen bedeutende Fluganbindung an eines der größten internationalen Drehkreuze ist ein wichtiges Signal für die Entwicklung des Interkontinentalverkehrs am Flughafen Düsseldorf. „Wir freuen uns sehr, dass wir die langjährige, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Delta nach der pandemiebedingten Unterbrechung fortsetzen können“, erklärt Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Unseren Fluggästen bieten sich hervorragende Anschlüsse zu vielen Zielen in den USA, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik. Zugleich gelangen Urlauber und Geschäftsreisende aus den USA auf direktem Weg ins Zentrum einer der wirtschaftsstärksten Regionen in Europa.“

Delta Air Lines bedient die Route nach Düsseldorf mit einer B767-300ER mit 209 Sitzen.