Am Dienstag ist Corendon Airlines wieder vom Flughafen Rostock Laage in Richtung Kreta gestartet und hat damit den internationalen Flugverkehr ab Rostock nach der Corona Pause wieder aufgenommen.

Mit dem gestrigen Abflug ist der erste Abflug der Corendon Airlines auf die griechische Insel Kreta (Heraklion) setzt die Fluggesellschaft nach der CoVid-19-bedingten Pause ihre Zusammenarbeit mit dem Rostocker Flughafen fort. Pünktlich um 10:50 Uhr startete heute die Maschine vom Typ Boeing 737-800 in Rostock-Laage mit 96 Passagieren an Bord. Bis Ende Oktober sind die Flüge jeweils am Dienstag geplant und bringen Reisende aus Mecklenburg – Vorpommern wieder regelmäßig nach Griechenland.

Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens dazu: „Corendon Airlines hat sich im vergangenen Jahr zu einer festen Größe an unserem Flughafen entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass an unserem Flughafen die touristischen Strecken wieder aufgenommen werden und wünschen allen Passagieren einen schönen Urlaub und eine gute Reise.“

Die Sicherheit im Luftverkehr hat oberste Priorität. Aus diesem Grund hat sich der Flughafen Rostock-Laage auf die Wiederaufnahme vorbereitet und zahlreiche Vorkehrungen zum Infektionsschutz von Passagieren und Beschäftigten getroffen. „Für uns hat der Schutz und die Gesundheit unserer Passagiere und unserer Mitarbeiter höchste Priorität. Alle Mitarbeiter mit Passagierkontakt werden wöchentlich auf das Covid-19 Virus getestet. So ist sicheres Reisen ab Rostock-Laage für alle Urlauber möglich“, erklärt Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens. Wie man heute reist, ist per Video erklärt und auf der Webseite des Flughafens unter www.rostock-airport.de abrufbar.

Corendon Airlines hat ein eigenes Hygienekonzept für ihre Flüge ausgearbeitet, welches an die Maßnahmen des Flughafens nahtlos anknüpft. Den Film dazu finden Sie unter https://youtu.be/8islFDXum44. Mit flexiblen Umbuchungsmöglichkeiten bietet Corendon Airlines ihren Passagieren einen zusätzlichen Service. Aktuell gelten in jedem Land unterschiedliche Bestimmungen. Aus diesem Grund sollten sich Urlauber vor Antritt ihrer Reise über die aktuellen Vorgaben der Reiseländer und Reisehinweise der Bundesregierung informieren.

Flughafen Rostock

