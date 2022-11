Mit China Airlines wieder nach Wien

Nach einer coronabedingten Pause kehrt China Airlines wieder an den Flughafen Wien zurück. Seit Ende Oktober verbindet die Airline Wien wieder mit Taipeh.

Am 31. Oktober 2022, wurde die Flugverbindung offiziell im Rahmen eines Pressetermins von Belina Neumann, Head of Aviation Development am Flughafen Wien und Joachim Trauner, Sales & Marketing/Austria CEE Countries von China Airlines, wiedereröffnet.

„Welcome back China Airlines! Wir freuen uns sehr die nationale Airline Taiwans wieder auf dem Flughafen Wien vertreten zu haben. Die Wiederaufnahme der Flugverbindung unterstreicht die Bedeutung für Tourismus und Wirtschaft und setzt ein erfreuliches Signal in Richtung Erholung aus dem Raum Asien“ erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir sind sehr stolz wieder am Flughafen Wien zu sein. Ab heute fliegen wir drei Mal pro Woche, ab Jänner erhöhen wir auf vier wöchentliche Flüge. Unser Ziel ist es, täglich zu fliegen, um noch attraktiver für Geschäftsreisende und Urlauber zu werden und somit die Beziehung zwischen Taiwan und Österreich zu stärken“ sagt Vincent Lim, General Manager Austria CEE von China Airlines.

Mit China Airlines dreimal pro Woche direkt von Wien nach Taipeh

Jeden Montag, Dienstag und Sonntag hebt die nationale Airline Taiwans von Wien nach Taipeh ab. Die Flugverbindung wird mit einem modernen Airbus A350 bedient, die Flugzeit beträgt etwa 12 Stunden. Taiwan ist ein Inselstaat östlich von China mit modernen Städten, traditionellen taiwanesischen Tempeln, Thermalquellenresorts und eindrucksvoller Berglandschaft. Taipeh, die Hauptstadt im Norden des Landes, ist für ihre geschäftigen Nachtmärkte, das Nationale Palastmuseum mit chinesischer Kunst aus der Kaiserzeit sowie den 509 m hohen Wolkenkratzer Taipei 101 bekannt, der in Form eines Bambusrohrs errichtet wurde und eine Aussichtsplattform bietet. Besonders zur eindrucksvollen Kirschblütezeit ist Taiwan ein beliebtes touristisches Reiseziel.

