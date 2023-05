Mit Avanti Air von Innsbruck nach Korsika

Eine erfolgreiche Wintersaison am Flughafen Innsbruck ist zu Ende, nun ist man startklar für den Sommer 2023. Den Anfang macht die wöchentliche Direktverbindung nach Korsika mit dem Vorarlberger Reiseveranstalter Rhomberg Reisen. So landete am Sonntag, den 30. April, um 15:33 Uhr – etwas früher als geplant – die DH8-400 von Avanti Air zum ersten Mal in Innsbruck, um die ersten Urlauberinnen und Urlauber an Bord zu begrüßen und auf die französische Mittelmeerinsel zu bringen.

Der Flug nach Korsika findet jeden Sonntag bis 8. Oktober 2023 statt. In weniger als eineinhalb Flugstunden erreicht man eine der schönsten Mittelmeerinseln, die perfekt Berge und Meer vereint und besonders Wander- und Radbegeisterte anzieht.

Die Vorfreude auf diesen Erstflug war sowohl den 30 gebuchten Passagierinnen und Passagieren als auch Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta, der persönlich bei diesem Erstflug vorbeischaute, anzumerken. „Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, die Zusammenarbeit mit Rhomberg Reisen nach vielen Jahren wiederaufzunehmen und Korsika als sehr attraktives Urlaubsziel anbieten zu können“ so Pernetta und fügt hinzu: „zudem kehrt mit Avanti Air ein bewährter Airlinepartner zurück, der bestens mit den Gegebenheiten am Flughafen Innsbruck vertraut ist.“

Um 16:42 Uhr hob die Maschine schließlich in Richtung Calvi ab.

Attraktive Sonnenziele im Sommer 2023

In den kommenden drei Wochen starten viele weitere Urlaubsketten ab Innsbruck. TOP-Reiseziele wie Mallorca, Sardinien, Kalabrien oder attraktive griechische Inseln wie beispielsweise Kreta, Thassos oder Kos sind bequem und gut ab Innsbruck erreichbar.