Die Flüge wurden im März 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Auf der Strecke werden Flugzeuge des Typs Airbus A320neo eingesetzt. Immer dienstags und freitags startet der Flieger ab Atyrau um 8:10 Uhr mit Ankunft in Istanbul um 10:20 Uhr. Der Rückflug beginnt um 11:20 Uhr in Istanbul und landet um 17:05 Uhr in Atyrau. Die Flugdauer beträgt auf dem Hinflug 4:10 Stunden und auf dem Rückweg 3:45 Stunden.

Atyrau ist damit die dritte Stadt in Kasachstan, die Air Astana direkt mit Istanbul verbindet. Die Flugfrequenzen der beiden anderen Strecken werden in den kommenden Wochen zusätzlich aufgestockt: Ab 17. April 2022 geht es dann zehnmal pro Woche von Almaty nach Istanbul, ab der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan wird die Verbindung ab 25. April 2022 täglich angeboten.