Ab dem 3. Juni 2021 nimmt Air Astana die Direktflüge zwischen Amsterdam in den Niederlanden und Atyrau im Westen Kasachstans wieder auf.

Aufgrund von Restriktionen der niederländischen Behörden zu Beginn des Jahres musste der Liniendienst für eine gewisse Zeit ausgesetzt werden.

Einmal die Woche – immer donnerstags – wird der wiederaufgenommene Flug mit einem Airbus A321 durchgeführt. Abflug in Amsterdam ist um 11:50 Uhr mit Ankunft in Kasachstan um 19:40 Uhr. Die Flugzeit beträgt 04:50 Stunden. Von Atyrau starten Passagiere um 05:40 Uhr. Nach einer Flugzeit von 05:10 Stunden erfolgt die Landung in der niederländischen Hauptstadt um 07:40 Uhr.

Die Verbindung zwischen Amsterdam und Atyrau ergänzt den bereits bestehenden wöchentlichen Flug zwischen Frankfurt und der westkasachischen Metropole, der jeden Mittwoch stattfindet. Mit den Partnerfluggesellschaften von Air Astana haben die Passagiere zudem die Möglichkeit, zu zahlreichen anderen Zielen in Europa und Nordamerika weiter zu fliegen. Passagiere werden gebeten, sich rechtzeitig vor dem Flug über die aktuellen Einreise- und Transitbedingungen zu informieren.

Air Astana