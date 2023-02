Mit Air Astana noch öfter nach Peking

Die Flüge werden zweimal pro Woche – immer mittwochs und samstags – mit einem Airbus A321LR durchgeführt. Ab Sommer soll die Frequenz weiter ausgebaut werden. Die bereits bestehende Verbindung zwischen Almaty und Peking wird ab dem 2. März 2023 zusätzlich auf viermal wöchentlich sowie im Sommer auf täglich erhöht. Auf der Strecke werden Airbus-Maschinen des Typs A321LR und A321neo eingesetzt.

Adel Dauletbek, Vice President for Marketing and Sales bei Air Astana, dazu: „Im Hinblick auf die anstehende Sommersaison erweitern wir unsere Cargo-Kapazitäten in China, um der wachsenden Nachfrage im Land mit der größten Wirtschaft und Bevölkerung nachzukommen. Unsere Passagiere kommen in den Genuss, mit modernen und komfortablen Airbus A321LR und A321neo zu fliegen. Wir sind äußerst zuversichtlich, dass wir mit unserem Flugangebot die Bedürfnisse unserer Kunden, die nach China geschäftlich, touristisch oder aus anderem Grund reisen, erfüllen.“

Air Astana hat die Flugverbindung nach Peking am 22. November 2022 wieder aufgenommen, nachdem die Flüge nach China im März 2020 pandemiebedingt ausgesetzt worden waren. Von 2002 bis 2020 hat die Airline über 1,1 Millionen Passagiere auf den Strecken nach Peking befördert.