Mit Air Astana nach Tel Aviv

Die nationale Fluggesellschaft Kasachstans unterstreicht damit einmal mehr ihre Expansionspläne. Die Strecke wird ab September zweimal pro Woche – jeden Donnerstag und Sonntag – mit einem Airbus A321LR durchgeführt. Dies ist die erste Direktverbindung zwischen Kasachstan und Israel.

Der Abflug in Almaty erfolgt donnerstags um 4:30 Uhr mit Landung um 8:15 Uhr Ortszeit. Am Sonntag startet der Flieger um 4:10 Uhr mit Ankunft um 7:55 Uhr Ortszeit in Tel Aviv. Zurück von der israelischen Stadt am Mittelmeer geht es um 9:30 Uhr Ortszeit mit Ankunft um 18:20 Uhr in der Wirtschaftsmetropole Almaty. Die Flugdauer beträgt auf dem Hinflug 6:45 Stunden und auf dem Rückweg 5:50 Stunden.

„Wir freuen uns, unseren Fluggästen mit der neuen Verbindung von Air Astana nach Tel Aviv das einzigartige Land im Nahen Osten näher zu bringen“, sagt Adel Dauletbek, Vice President of Marketing and Sales bei Air Astana. „Tel Aviv ist eine spannende Stadt mit zahlreichen Möglichkeiten für Touristen. Das Höchstmaß an Komfort sowie Kundenservice auf all unseren Flügen machen diese Reise unvergesslich.“