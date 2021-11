Air Astana fliegt wieder zweimal pro Woche von der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty nach Baku, die Hauptstadt von Aserbaidschan. Ab 7. November 2021 finden die Flüge der vielfach ausgezeichneten nationalen Fluggesellschaft Kasachstans jeden Donnerstag und Sonntag statt und werden mit einer Embraer E190 E2 durchgeführt.

Die Donnerstagsflüge starten in Almaty um 11:05 Uhr und erreichen Baku nach 3:50 Stunden um 12:55 Uhr Ortszeit. Abflugzeit für den Rückflug ist 13:55 Uhr mit Landung in Almaty nach 3:10 Stunden Flug um 19:05 Uhr.

Sonntags finden die Flüge in den Abendstunden und in der Nacht statt. Nach dem Abflug in Almaty um 18:55 Uhr landet die Maschine der Air Astana um 20:50 Uhr in Baku. Zurück geht es ab 21:50 Uhr mit Ankunft in Almaty um 3:05 Uhr am frühen Montagmorgen.