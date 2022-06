Die griechische Airline AEGEAN ist am Donnerstag, 23. Juni, an den Köln Bonn Airport zurückgekehrt und fliegt nach einer pandemiebedingten Pause wieder nach Athen.

AEGEAN steuert fortan zwei Mal pro Woche die griechische Hauptstadt Athen an. Abflug in Köln/Bonn ist immer montags und donnerstags um 13.10 Uhr, die Landung erfolgt nach drei Stunden Flugzeit um 17.10 Uhr Ortszeit. Zum Einsatz kommt dabei ein Airbus A320.

„Die Athen-Flüge von AEGEAN sind ein Highlight in unserem Angebot“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die griechische Hauptstadt ist eine sehenswerte europäische Metropole. Gleichzeitig bestehen dort zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zu beliebten Urlaubszielen wie Santorini und Paros oder internationalen Destinationen wie Kairo oder Tel Aviv.“

Die Flüge von Köln/Bonn nach Athen sind buchbar unter de.aegeanair.com.

Über AEGEAN

AEGEAN ist Mitglied der Star Alliance, der größten globalen Allianz von Airlines. Das Unternehmen wurde 2021 zum zehnten Mal in Folge und zum elften Mal in den vergangenen zwölf Jahren mit dem Skytrax World Airline Award als beste regionale Fluggesellschaft in Europa ausgezeichnet. Zuletzt hatte AEGEAN den Köln/Bonn 2014 angeflogen.