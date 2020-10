United Airlines baut den Flugplan konsequent weiter aus. Im Transatlantikverkehr profitiert dabei insbesondere der deutschsprachige Raum, wo die amerikanische Fluggesellschaft im kommenden Monat die Flüge von Frankfurt nach Denver mit drei Verbindungen pro Woche wieder aufnimmt. Gleichzeitig wird das Angebot der Flüge von Frankfurt in die texanische Metropole Houston auf fünf Verbindungen pro Woche erhöht. Damit fliegt United Airlines wöchentlich im November 2020 insgesamt mehr als 50-mal nonstop ab Frankfurt, München und Zürich zu den amerikanischen Drehkreuzen New York/Newark, Chicago, Denver, Houston, San Francisco und Washington, DC. Auf allen Strecken kommen moderne Flugzeuge wie die Boeing 787-9 und 787-10 Dreamliner zum Einsatz.

International nimmt United Airlines zudem unter anderem die Flüge von San Francisco nach Taipei sowie von Houston nach Santiago de Chile und nach Rio de Janeiro wieder auf. Hinzu kommen bereits im Oktober die Verbindungen zwischen San Francisco und Shanghai sowie im Dezember zwischen Chicago und Neu-Delhi. Die Fluggesellschaft kündigte außerdem für Ende März 2021 die Aufnahme der Flüge von New York/Newark nach Johannesburg sowie für Anfang Mai 2021 von San Francisco nach Bangalore an.

Im inneramerikanischen Flugverkehr baut United Airlines im kommenden November insbesondere das Angebot in Richtung Florida mit zusätzlichen Verbindungen und höheren Frequenzen etwa nach Miami, Tampa und Key West aus. Zudem finden die Flüge von Los Angeles auf die hawaiianische Insel Maui täglich statt. Weltweit fliegt United Airlines damit im November 2020 bereits 44 Prozent des Aufkommens verglichen zum selben Monat 2019. Gegenüber Oktober 2020 bedeutet dies ein Zuwachs um vier Prozentpunkte.

Hohes Engagement für Sicherheit

Seit dem Ausbruch der Pandemie engagiert sich United Airlines stark für die Sicherheit der Fluggäste und Mitarbeiter und hat hierfür eine Reihe von Innovationen sowie neuen Regelungen eingeführt. So war United Airlines die erste Fluggesellschaft der USA mit einer Maskenpflicht für die Flugbegleiter, die kurz darauf auch für Passagiere und alle anderen Mitarbeiter erweitert wurde. United Airlines hat außerdem frühzeitig damit begonnen, Fluggästen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, die Beförderung zu verweigern, so lange diese Regelung besteht. Ebenfalls als erste US-Fluggesellschaft führte United Airlines im Heimatmarkt das kontaktlose Einchecken für Fluggäste mit Gepäck sowie die Auskunftspflicht über den aktuellen Gesundheitszustand ein. Zudem wurde vor Kurzem angekündigt, dass noch vor Jahresende, im Rahmen der Reinigungsroutinen in allen Flugzeugen antimikrobielle Beschichtungen, genannt Zoono Microbe Shield, in den Kabinen aufgetragen werden, die einen langanhaltenden Schutzfilm auf Oberflächen bildet und das Wachstum von Mikroben hemmt.

