Seit wenigen Tagen ist neben einem maximal 72 Stunden alten PCR-Test auch ein bis zu 48 Stunden alter Schnelltest möglich, um in die Türkei zu reisen. Auch in umgekehrter Richtung wird der Urlaub an Türkischer Riviera oder Ägäis erleichtert. In Deutschland gilt die Türkei künftig nur noch als einfaches Risikogebiet. Die Quarantäne für getestete, genesene und geimpfte Rückkehrer fällt damit weg, teilt SunExpress mit und reagiert sofort.

Unmittelbar nach der Entscheidung des Robert Koch-Instituts, die Türkei von der Liste der Hochrisikogebiete zu nehmen, stiegen bei SunExpress die Buchungszahlen merklich an. Die Fluggesellschaft reagiert auf den positiven Trend mit einer deutlichen Ausweitung des Angebots. Noch Ende der letzten Woche legte der Türkeispezialist 40 Zusatzflüge für den laufenden Juni auf.

„Auf diese News haben viele Türkei-Fans sehnlichst gewartet“, kommentierte Peter Glade, Commercial-Chef von SunExpress. „Innerhalb weniger Tage konnten wir einen deutlichen Anstieg bei den Sommerbuchungen Richtung Türkei verzeichnen. Das gilt für die Warmwasser-Strecken in die Küstenregionen ebenso wie für die Anatolien-Flüge, die besonders wichtig für alldiejenigen sind, die Freunde und Familie besuchen wollen.“

Die Fluggesellschaft hat für den kommenden Sommer bis zu 430 wöchentliche Verbindungen aus dem DACH-Raum in die Türkei geplant, das sind mehr als 60 Abflüge pro Tag.

Glade betonte die Vorbildrolle des Reiselandes im Bereich „Safe Tourism”: „Die Türkei ist sehr gut auf die kommenden Wochen und Monate vorbereitet“, so der Vertriebschef der Airline. „Die Hotels verfügen nicht erst seit heute über enorm ausgeklügelte Konzepte. Darüber hinaus existieren große Testkapazitäten für die Rückreisenden.“

SunExpress