Mehr Lohn am Flughafen Berlin Brandenburg

Am 8. Februar trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Tarifvertragsparteien der Gewerkschaft ver.di, des Arbeitgeberverbandes AWB und der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) zu einem dritten Verhandlungstermin im Rahmen der aktuellen Tarifrunde. Die Gewerkschaft ver.di hatte den bestehenden Vergütungstarifvertrag der Flughafengesellschaft sowie den Tarifvertrag für die Flughafenfeuerwehr am BER zum 31.12.2022 gekündigt. Am 25.01.2023 fand ein ganztägiger Warnstreik am Flughafen BER statt.

Die Tarifvertragsparteien haben sich in der dritten Verhandlungsrunde auf folgende Eckpunkte verständigt:

Zahlung einer steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.000,- Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie in Höhe von 1.000,- Euro für Auszubildende bzw. Dual Studierende im März 2023

Eine nachhaltige Erhöhung der Tabellenvergütungen zum 01.05.2023 um 200,- Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (100,- Euro für Auszubildende bzw. Dual Studierende)

Zahlung einer zweiten steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 500,- Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie in Höhe von 250,- Euro für Auszubildende bzw. Dual Studierende im Dezember 2023

Eine weitere nachhaltige Erhöhung der Tabellenvergütungen zum 01.04.2024 um weitere 160,- Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (80,- Euro für Auszubildende bzw. Dual Studierende)

Die Laufzeit des Vergütungstarifvertrages beträgt 20 Monate und ist somit frühestens zum 31.08.2024 kündbar

Eine Steigerung der jährlichen Ausbildungsquote um 20 Prozent auf mindestens 36 Auszubildende bzw. Dual Studierende je Ausbildungsjahr

Der Tarifvertrag für die Flughafenfeuerwehr wurde hinsichtlich der Eingruppierungs- und Zulagenthemen weiterentwickelt und ist in seiner neuen Fassung nunmehr frühestens zum 31.12.2025 kündbar.

Das Ergebnis steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Gremien.

Michael Halberstadt, Geschäftsführer Personal der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Das erreichte Verhandlungsergebnis ist eine gute und faire Antwort für unsere Beschäftigten und berücksichtigt gleichzeitig die wirtschaftlich angespannte Situation des Unternehmens. Darüber hinaus beinhaltet es ein klares Bekenntnis zur Ausbildung der Flughafengesellschaft. Wir bauen hiermit unsere Aktivitäten als einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Flughafenregion noch weiter aus.“

FBB