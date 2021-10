Die Lufthansa baut ihr Flugangebot am Bodensee Airport aus. Ab November 2021 wird wieder zweimal täglich die Verbindung nach Frankfurt angeboten.

„Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der zweiten täglichen Frequenz. Dadurch werden wieder viele weltweite Verbindungen ermöglicht. Ende Januar 2022 wird das Lufthansa Flugangebot nochmals erweitert, so dass eine Tagesreise mit einem längeren Aufenthalt möglich wird. Zur weiteren Entwicklung der Verbindung stehen wir im engen Austausch mit der Lufthansa. Die kurzen Wege am Flughafen Friedrichshafen und die unkomplizierten Prozesse sparen Geschäftsreisenden wertvolle Zeit.“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer Bodensee-Airport.

Geschäftsreisen bleiben auch in Zukunft relevant, weil virtuelle Meetings die Kommunikation von Mensch zu Mensch in vielen Situationen nicht dauerhaft ersetzen und Techniker nur vor Ort die Produktionsanlagen betreuen können. Das Angebot ermöglicht auch für Privatreisende nun täglich exzellente Verbindungen zu vielen interessanten Destinationen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt.

Flugplan

Mit der „Frühverbindung“ erreichen Flugreisende sehr gut die Umsteigeflüge von Lufthansa bis 13:00 Uhr Abflugzeit (Umsteigezeit 2 Stunden):

Innerdeutsch – Berlin, Hannover, Hamburg, Bremen sowie Düsseldorf

Europäisch – nahezu alle wichtigen europäischen Ziele für Business Reisende aber auch für Ferienreisende z.B. Porto, Faro, Larnaca, Malaga, Mykonos, Rhodos, etc.

Interkontinental – Bangalore, Bombay, Bogota, Denver, Washington, Philadelphia, New York (Newark), Vancover sowie Toronto

Mit dem „Abendflug“ erreichen Reisende beispielsweise folgende Umsteigeflüge innerhalb einer Umsteigezeit von 2,5 Stunden:

Innerdeutsch – Berlin, Dresden, Hannover, Hamburg, Bremen sowie Düsseldorf

Europäisch – Schwerpunkt osteuropäische Ziele inklusive Russland, Spanien, Portugal, auch Island, Zypern, etc.

Interkontinental – Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Singapur, Hong Kong, Nanjing, Quingdao und Shenyang (China), Bangkok und Kapstadt sowie Johannesburg

