Waren im Februar 2021 lediglich 61 Ziele ab München erreichbar, wollen die Luftverkehrsgesellschaften in der Ferienzeit wieder rund 100 Destinationen anfliegen. Für den Zeitraum vom 26. März bis einschließlich 11. April 2021 sind nach den bisher vorliegenden Anmeldungen der Airlines rund 3.600 Flüge von und nach München geplant. Zum Vergleich: Während der Osterferien 2019 waren es mit rund 18.000 Flugbewegungen noch fünf Mal so viel. Welche Flugziele von München aus gegenwärtig erreichbar sind, können Fluggäste der fortlaufend aktualisierten Webseite www.munich-airport.de/aktuelle-ziele entnehmen.

Neben klassischen Urlaubszielen rund um das Mittelmeer wird in den Osterferien auch eine größere Anzahl an Flügen zu europäischen Metropolen wie Amsterdam, Istanbul, Lissabon, Mailand, Paris, Rom und Stockholm angeboten. Bei den Urlaubsdestinationen finden sich unter anderem bekannte, spanische Ferieninseln wie Palma de Mallorca, Ibiza, Fuerteventura, Gran Canaria oder Teneriffa. In Ägypten stehen Kairo und Hurghada zur Auswahl, in Griechenland können Passagiere neben Athen auch Thessaloniki, Kreta und Rhodos ansteuern. Zu den französischen Destinationen gehören unter anderem Nizza und Toulouse. Wer in die Türkei reisen will, dem stehen Abflüge nach Antalya, Ankara und Izmir zur Verfügung. In Italien werden die Städte Florenz, Neapel und Verona bedient.

Für einen sicheren Start in den Urlaub in Zeiten der Pandemie bietet der Münchner Airport auf seiner Website allen Passagieren unter www.munich-airport.de/reisehinweise umfassende Informationen. Hier können unter anderem länderspezifische Einreisebestimmungen aber auch allgemeine Hinweise für die Ein- und Ausreise am Münchner Flughafen abgerufen werden.

Am Flughafen München werden derzeit sämtliche Ankünfte und Abflüge über das Terminal 2 geführt. Eine Ausnahme gilt für Passagiere der British Airways und Pegasus Airlines, die vom 26. März an im Zentralbereich einchecken. Die Abfertigungsprozesse und Wegeführungen wurden durch eine Vielzahl von Maßnahmen in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden auf die besonderen Anforderungen eines erhöhten Infektionsschutzes ausgerichtet. In allen Abfertigungsgebäuden des Münchner Airports gilt eine Masken-Tragepflicht. Alle Reisenden sind angehalten, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Als Orientierungshilfe wurden in den Passagierbereichen über 9.000 Bodenmarkierungen angebracht. Überdies wurden rund 900 Hygieneschutzwände überall dort installiert, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in direktem Personenkontakt mit Passagieren oder Besuchern stehen. Darüber hinaus steht Reisenden am Münchner Flughafen ein breites Angebot an Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus zur Verfügung. Nähere Informationen unter www.munich-airport.de/coronatest

Auch die Einkaufsmöglichkeiten am Münchner Flughafen werden wieder etwas erweitert: Dauerhaft geöffnet haben Läden für den täglichen Bedarf wie zum Beispiel Lebensmittelläden, Apotheken, Drogerien sowie die Shops "MyCorner" und "MyDutyFree" im nicht-öffentlichen Abflugbereich des Terminals. Fluggäste können sich über die Webseite www.munich-airport.de/we-are-open darüber informieren, welche Shops am Airport aktuell geöffnet sind.

Beim Parken profitieren Osterurlauber von günstigen Ferientarifen im zentral gelegenen Parkhaus P20. Über das Online-Buchungsportal www.parken.munich-airport.de kostet beispielsweise ein Wochenende ("Städtetrip-Special") mit Einfahrt am Karfreitag ab 12 Uhr und Ausfahrt am Ostermontag bis 12 Uhr lediglich 36 Euro. Im Rahmen des "Ferien-Special" kann das Auto für 65 Euro sogar eine ganze Woche abgestellt werden. Noch günstiger sind die mit Bus und S-Bahn angebundenen Economy-Parkplätze. So wird auf dem Parkplatz P41 eine Woche bereits ab 37 Euro inklusive Transfer zu den Terminals angeboten. Reisende können die Online-Buchungen bis eine Stunde vor der gebuchten Einfahrt kostenlos stornieren.

Flughafen München