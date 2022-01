Vom 1. Februar an geht es jeweils zweimal täglich von Zürich nach Dubai – bisher standen elf Flugverbindungen pro Woche zwischen dem Emirat und der grössten Stadt der Schweiz auf dem Flugplan. Mit den täglichen Abflügen ab Genf bietet Emirates seinen Fluggästen ab der Schweiz damit ab dem kommenden Monat 21 komfortable Direktverbindungen pro Woche nach Dubai an.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Zuge des graduellen Ausbaus unseres weltweiten Streckennetzes künftig wieder zweimal täglich von Zürich aus in Richtung Dubai starten werden und damit unser Engagement für die Schweiz erneut unterstreichen“, kommentiert Juerg Mueller, Emirates Country Manager Switzerland. „Unsere Passagiere kommen auf den beiden täglichen Verbindungen in den Genuss unserer beiden Top-Produkte: Auf der täglichen Rotation EK87/88 ist unsere beliebte A380 im Einsatz, die zweite Verbindung des Tages EK85/86 wird grösstenteils mit der Game Changer Boeing 777 mit den exklusiven First-Class-Privatsuiten durchgeführt.“

Flug EK88 verlässt Zürich jeweils um 14:35 Uhr und landet um 23:45 Uhr am Dubai International Airport. Der Rückflug EK87 startet um 08:25 Uhr wieder in Dubai, die Landung in Zürich erfolgt um 12:25 Uhr. Auf der Abendrotation hebt Flug EK86 um 21:55 Uhr am Zürcher Flughafen ab und erreicht Dubai um 07:10 Uhr des Folgetages. Flug EK85 verlässt Dubai wieder um 15:55 Uhr und erreicht Zürich um 19:50 Uhr. Alle Zeiten sind Lokalzeiten.

Emirates konnte im Jahr 2021 seinen Erholungskurs fortsetzen und hat sein Passagier-Streckennetz bis Dezember auf 128 Städte ausgebaut – darunter eine komplett neue Verbindung nach Miami, die im Juli aufgelegt wurde. Seit Ende 2021 sind alle 133 Boeing 777-Flugzeuge von Emirates und fast 60 Jets der A380-Flotte in Betrieb und verbinden Menschen auf der ganzen Welt.