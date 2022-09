Die erhöhte Flugfrequenz von Graz nach Amsterdam bietet allen Business- und Urlaubsreisenden eine noch bessere Auswahl und Anbindung zu Destinationen im europäischen und internationalen Streckennetz der

Air France/KLM. Reisende aus der Steiermark, Kärnten und Slowenien können so bequem via Amsterdam 167 internationale Flugziele erreichen.

Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Flughafen Graz: „Die zusätzlichen Flüge zwischen Graz und Amsterdam sind gleich mehrfach ein Gewinn. Die steirische und kärntner Wirtschaft und Industrie, aber auch Privatreisende können das umfassende Streckennetz der KLM jetzt noch besser nützen. Durch die Aufstockung gewinnt die Strecke aber auch für niederländische Urlauber:innen an Attraktivität. Das niederländische Königspaar oder die vielen Besucherinnen und Besucher der Formel 1 haben die Steiermark bereits schätzen gelernt. Weiters können Städtereisen nach Amsterdam noch flexibler gestaltet werden.“

Eigentümervertreter CEO DI Wolfgang Malik von der Holding Graz freut sich über die Verstärkungen dieser KLM - Verbindung besonders: „Für Graz und die Steiermark ist Amsterdam nicht nur eine beliebte Direktverbindung sondern als toller internationaler Hub für Wirtschaft und Tourismus ein wichtiger Teil unseres Angebots. Viele interessante internationale Destinationen sind mit der Aufstockung der Verbindungen noch besser und somit bedarfsgerecht erreichbar und unsere Landeshauptstadt Graz rückt für wichtige Metropolen und Regionen auch ein Stück näher.Das weltweite Netzwerk der KLM mit SkyTeam als eine der größten Luftfahrtallianzen bringt nicht nur mehr Wettbewerb und Angebot von und nach Graz sondern steigert die Position unseres beliebten und erfolgreichen Regionalflughafen für Südösterreich“.

Die GRZ-AMS Flugverbindung wird von KLM mit einer Embraer 195 bzw. einer Embraer 175 durchgeführt. Diese bieten eine Kapazität von 20 Sitzplätzen in der Business Class, acht Sitzen in der Economy Comfort-Zone sowie 104 bzw. 60 Sitzen in der Economy Class an.

Guido Hackl, Country Sales Manager AIR FRANCE KLM Austria, Czech Republic & Slovakia:

„Es freut uns sehr, dass wir kurz nach dem 5ten Geburtstag der Strecke von Graz nach Amsterdam diese guten Nachrichten haben. Die zusätzlichen Flüge sind nicht nur für den Lokalverkehr zwischen Graz und Amsterdam interessant, sondern ermöglichen signifikant bessere Anschlüsse zu vielen Destinationen im weltweiten Streckennetz der KLM.“

Der neue Winterflugplan (ab 30. Oktober 2022) auf der Strecke GRZ-AMS im Detail

KL1895 Amsterdam - Graz: 11:55-13:35

KL1896 Graz - Amsterdam: 14:05-15:55

Diese Flüge werden täglich durchgeführt.

Neu dazu kommen folgende Flüge

KL1901 Amsterdam - Graz: 17:10-18:50

KL1902 Graz - Amsterdam: 19:30-21:20

Diese Flüge werden montags, freitags und sonntags durchgeführt.

Mit dem neuen Flugplan und der höheren Flugfrequenz von 10 wöchentlichen GRZ-AMS-Flügen bietet KLM allen Reisenden eine noch bessere Anbindung zu Destinationen wie beispielsweise:

• in Europa: Barcelona, Madrid, Kopenhagen, Stockholm

• international: Kapstadt, Boston, New York, Toronto