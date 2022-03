Mit Vorreiterrolle hat Großbritannien die coronabedingte Maskenpflicht als eines der ersten Länder in Europa abgeschafft, nun ziehen die ersten Fluggesellschaften nach und verbannen die Maske aus dem Flugzeug. Der britische Ferienflieger Jet2.com hat die Maskenpflicht in ihren Flugzeugen aufgehoben, es wird jedoch immer noch empfohlen, einen Mund- Nasenbedeckung zu tragen. Die Fluggäste müssen sich bewusst sein, dass an vielen Destinationen immer noch eine Maskenpflicht herrscht, so macht es für den Fluggast immer noch durchaus Sinn, weiterhin eine Corona-Maske mit im Handgepäck zu haben.