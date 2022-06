Morgen Freitag, den 24. Juni 2022, startet Nordrhein-Westfalen in die Sommerferien. Auch am Flughafen Münster/Osnabrück wird dann die besonders intensive Reisezeit eingeläutet. Alleine am ersten Ferienwochenende werden am FMO rund 15.000 Fluggäste erwartet. In Niedersachsen beginnen die Sommerferien erst Mitte Juli. Bis zum Ende der Ferienzeit in beiden Bundesländern rechnet der FMO mit mehr als 230.000 Passagieren.

Damit wird das Fluggastniveau der Sommerferien des Vor-Corona-Jahres 2019 bereits schon wieder erreicht werden. Die Zahl der reinen Urlaubsflüge liegt sogar rund 15 Prozent über der von 2019. In der ersten Juliwoche wird der Flughafen Münster/Osnabrück übrigens auch bereits die Gesamtfluggastzahl des Jahres 2021 übertreffen. Im vergangenen Jahr konnten 362.000 Fluggäste am Airport gezählt werden.

Mallorca und Antalya beliebteste Ziele

Im FMO-Flugplan stehen den Fluggästen in diesem Sommer über 20 Nonstop-Urlaubsziele vornehmlich rund um das Mittelmeer, die Kanarischen Inseln oder am Roten Meer zur Verfügung. Die beliebtesten Urlaubsziele sind auch in diesem Sommer die spanische Baleareninsel Mallorca und die Ferienregion Antalya an der türkischen Riviera. Nach Mallorca geht es bis zu 26-Mal pro Woche mit Eurowings, Ryanair, Corendon Airlines und Alba Star. Nach Antalya starten die Flugzeuge von SunExpress, Corendon Airlines und Sundair bis 21-Mal pro Woche. Auf den weiteren Plätzen der begehrtesten Urlaubsziele folgen die griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Korfu sowie die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura, Teneriffa und Lanzarote.

