Der Flughafen München profitiert von dem regen Ferienverkehr, am Samstag, den 21. August 2021, konnten 70.000 Passagiere an einem Tag abgefertigt werden.

Steigende Fluggastzahlen am Münchner Flughafen: Erstmals seit dem Beginn der Pandemie wurden an Bayerns internationaler Luftverkehrsdrehscheibe am vergangenen Samstag wieder mehr als 70.000 Passagiere an einem Tag gezählt. Zuletzt wurde dieser Wert am 9. März 2020 überschritten. Die Flughafen München GmbH (FMG) rechnet im laufenden Monat mit rund 1,8 Millionen Fluggästen. Damit würde der August 2021 das beste Monatsergebnis seit dem Februar 2020 aufweisen.

Während der Sommerferien hat die FMG ihren Personaleinsatz im Terminalbereich nochmals deutlich erhöht: Um die Abfertigungsprozesse zu beschleunigen, erläutern Flughafenmitarbeiter wie Hasan Aydin abfliegenden Passagieren beim Check-in bzw. vor der Passkontrolle, welche Reisedokumente vorzulegen sind. Aufgrund der coronabedingt deutlich gestiegenen Anforderungen sollten Fluggäste bei der Reiseplanung auch weiterhin einen Zeitpuffer einplanen. Insbesondere die Überprüfung von Impfzertifikaten, Testergebnissen oder Einreiseformularen durch Airlines und Behörden kann den Abfertigungsprozess verlängern.

