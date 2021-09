Lufthansa Fluggäste kommen ab sofort auf Kurz- und Mittelstrecken in den Genuss eines ganz neuen Flugerlebnisses. Durch eine neue innovative Kabine verbessert die Airline den Reisekomfort spürbar.

Am 4. September startet in Frankfurt der erste Airbus 321neo mit der modernen Airspace Cabin von Frankfurt nach Fuerteventura.

Die neue Kabine wird neben Lufthansa auch bei Swiss, Brussels Airlines und Eurowings in neuen Flugzeugen der Airbus 320 Familie zum Einsatz kommen. Und sie hat einiges zu bieten: Die riesigen neuen Gepäckfächer haben ein um vierzig Prozent größeres Volumen und fassen sogar um sechzig Prozent mehr Koffer, da diese vertikal in den Fächern verstaut werden können.

Das Kabinendesign und der Eingangsbereich wurden umfassend überarbeitet und wirken nun heller und freundlicher. Sogenanntes Human Centric Lighting, ein speziell programmiertes, flexibles Lichtsystem, beleuchtet die Kabine in warmem roten Licht, abgestuften Zwischentönen bis hin zu kälterem blauen Licht. Je nach Tages- oder Nachtzeit orientiert sich das Licht in der Flugzeugkabine damit am Biorhythmus der Fluggäste. Auch der Sitzkomfort wurde verbessert: Die Seitenwände der Airspace Cabin bieten Fluggästen künftig mehr Platz im Schulterbereich. Zudem sind die modern gestalteten Waschräume noch besser für Menschen mit Mobilitätseinschränkung nutzbar.

„Ungeachtet der Krise setzen wir weiter mit Nachdruck auf ein Premiumangebot für unsere Gäste“, betont Heike Birlenbach, Head of Customer Experience, Lufthansa Group. „Premium bedeutet für uns, zu jeder Zeit qualitativ hochwertige, individualisierte und relevante Angebote für alle unsere Fluggäste zu bieten. Mit der neuen Airspace Cabin verbessern wir das Reiseerlebnis auf der Kurzstrecke deutlich.“

Lufthansa