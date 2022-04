In vielen Bundesländern, darunter Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen, beginnen am 8. April 2022 die Osterferien. Lufthansa hat sich auf die erste große Reisewelle des Jahres umfassend vorbereitet und verstärkt die Zahl der an Schaltern und Gates eingesetzten Mitarbeitenden. Insgesamt rechnen die Lufthansa Group Airlines in Frankfurt am ersten Ferienwochenende bei mehr als 1.500 Abflügen mit über 225.000 Fluggästen. Am meisten nachgefragt sind Reiseziele im Mittelmeerraum wie Portugal, Spanien und Griechenland sowie an der West- und Ostküste der USA.

In Frankfurt ist damit zu rechnen, dass es an vielen Kontrollpunkten zu längeren Wartezeiten kommt. Der Flughafen empfiehlt die Anreise mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug. Auch weist Fraport darauf hin, dass es auch bei der Rückreise zu längeren Wartezeiten bei der Gepäckausgabe kommen kann.