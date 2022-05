Die Airline hat insgesamt zehn Frachter bestellt – darunter drei Frachter des Typs Boeing 777F der aktuellen Technologie sowie sieben Frachter des Typs 777-8F, der kommenden Frachtergeneration Boeings. Außerdem werden bis 2024 laufende Leasingvereinbarung über zwei Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 777F (aktuelle Technologie) um jeweils sieben Jahre bis 2031 verlängert.

Die erste der 777F-Maschinen, die kurzfristig am Gebrauchtmarkt erworben werden konnte, wird bereits im Juli 2022 erwartet. Zwei weitere fabrikneue B777F folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Neuzugänge ermöglichen, kurz- bis mittelfristige weitere Frachtkapazitäten mit einem aktuell in der Branche verfügbaren und in der Flotte von Lufthansa Cargo etablierten Flugzeugtypen zu vermarkten.

Darüber hinaus investiert der Lufthansa Konzern zukunftsorientiert in sieben neue B777-8F, einer technisch weiterentwickelten Frachterversion der B777F. Die Auslieferung dieser Flugzeuge wird zu einem späteren Zeitpunkt zwischen 2027 bis 2030 erwartet.

Aktuell besteht die Frachterflotte von Lufthansa Cargo aus insgesamt 15 Boeing 777F, davon werden vier Flugzeuge bei AeroLogic bereedert. Dazu kommen die Kapazitäten von zwei A321-Frachtern und die Beiladekapazitäten der Passagiermaschinen der Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings Discover. Mit der Bestellung von zehn Boeing-Frachtern bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden künftig erweiterte Kapazitäten innerhalb des weltweiten Langstreckennetzes an.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Entscheidung für zehn weitere Großraumfrachter wichtige Weichen für unsere Zukunft und das Wachstum von Lufthansa Cargo stellen konnten. Wir können unseren Kunden kurz- und langfristig deutlich mehr Kapazität anbieten, und stellen auch sicher, dass wir die modernsten und effizientesten Frachter ihrer Klasse betreiben. Mit den Investitionen in die nächste Frachtergeneration, die Boeing 777-8F werden die CO2-Emissionen signifikant gesenkt. Damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg zur CO2-neutralen Luftfracht. Diese großen Investitionen in Lufthansa Cargo sind ein Zeichen des Vertrauens in die künftige Entwicklung des Luftfrachtmarktes und in die Rolle, die Lufthansa Cargo darin auch künftig spielen wird“, hebt Dorothea von Boxberg, Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Cargo, hervor.

Die neue Boeing 777-8F gilt als leistungsstärkstes Frachterflugzeug. Sie weist eine Reichweite von 8167 Kilometern (4410 nautische Meilen) auf und hat eine maximale Nutzlast von 118 Tonnen. Im Vergleich zur 777F-Version verfügt sie über 17 Prozent mehr Frachtvolumen. Dank der zwei effizienten GE9x-Triebwerke von General Electric Aviation ist der Treibstoffverbrauch gering, wodurch wiederum Emissionen eingespart werden können. Dies ermöglicht Lufthansa Cargo ein deutlich nachhaltigeres Geschäft, auch dank niedriger Betriebskosten.