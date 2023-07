Lufthansa Cargo zeichnet Kühne+Nagel aus

Während des diesjährigen Global Partner Councils (GPC) hat Lufthansa Cargo das internationale Logistik- und Transportunternehmen Kühne+Nagel mit dem „Excellence Award 2022“ ausgezeichnet. Dieser Award wurde zum 25. Mal an einen Partner verliehen. Der Global Partner Council ist ein von Lufthansa Cargo ausgerichteter jährlicher Branchentreff und fand in diesem Jahr in Madrid statt.

Lufthansa Cargo und Kühne+Nagel verbindet eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Frachtgeschäften, sowohl innerhalb Europas als auch weltweit. Seit vielen Jahren kooperiert Lufthansa Cargo mit Kühne+Nagel, um gemeinsam für ihre Kunden einen professionellen Transport eiliger, wertvoller und temperatursensibler Güter sicherzustellen. Eng verzahnt arbeiten beide Transportunternehmen auch dahingehend erfolgreich zusammen, um in der Luftfrachtbranche Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen effektiv voranzutreiben. So zum Beispiel bei zu 100 Prozent papierlosen Transporten auf einzelnen Asienrouten in den letzten Monaten sowie auch im Hinblick auf die Partnerschaft zur Förderung und Nutzung von Power-to-Liquid-Flugkraftstoff. Darüber hinaus unterstützt Kühne+Nagel die Auslastung der A321-Frachter von Lufthansa Cargo im Kurz- und Mittelstreckensegment.

„Ich freue mich sehr, unserem Global Partner Kühne+Nagel den Excellence Award 2022 zu überreichen. Unsere starke Partnerschaft auf allen Organisationsebenen bot Marktchancen und Raum für neue Impulse für unsere Industrie. Wir konnten gemeinsam unsere Marktpositionierung ausbauen und so auch unseren Kunden einen Mehrwert im Service bieten“, hebt Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo, hervor.

Holger Ketz, Senior Vice President Global Air Logistics Network & Carrier Management bei Kühne+Nagel, nahm den Award in Madrid entgegen. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung als Anerkennung unserer langjährigen und engen Partnerschaft zwischen Kühne+Nagel und Lufthansa Cargo. Dies ist zudem eine Würdigung unserer Erfolge im Bereich der Digitalisierung sowie bei der gemeinsamen Entwicklung und Nutzung von synthetischen Kraftstoffen im Rahmen unseres Power-to-Liquid-Projektes. Sie unterstreicht aber insbesondere die langjährige und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo im Heimatmarkt Deutschland, auf deren Basis wir unsere globale Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo weiter intensivieren werden“, so Holger Ketz.